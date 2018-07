KV Mechelen rondt ondanks degradatie magische recordkaap van 10.000 abonnees

Vorig jaar gingen 9.800 abonnementen over de toonbank, waarmee toen al het acht jaar oude clubrecord mee werd verbroken. Vorige week hoopte KV Mechelen de grens van 10.000 abonnees te bereiken. Nu is het al zover, met nog een kleine drie weken te gaan voor de eerste thuiswedstrijd (tegen Lommel op vrijdag 17 augustus).

Het is zover: 10.000 abonnees. ???????????? And still counting...

