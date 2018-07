Tesla start onderhandelingen met Duitsland en Nederland voor eerste Europese gigafabriek

Autobouwer Tesla start onderhandelingen met de Duitse en Nederlandse autoriteiten over de bouw van een eerste grote fabriek in Europa. Dat schrijft The Wall Street Journal. Tesla-baas Elon Musk wil in Europa een zogenaamde ‘gigafabriek’ voor de productie van elektrische auto’s en accu’s bouwen en is al een tijdje op zoek naar een geschikte locatie.

Duitsland zou in koppositie liggen voor de nieuwe Tesla-fabriek, al zijn de gesprekken nog zeer pril, zegt een bron aan The Wall Street Journal. Volgens het Duitse persagentschap dpa dragen de deelstaten Rijnland-Palts en Saarland in dat geval de voorkeur weg.

Maar de automaker is ook geïnteresseerd in Nederland, zegt een woordvoerder van de Nederlandse minister van Economie Eric Wiebes. “Er is contact geweest, maar we spreken niet over vertrouwelijke onderhandelingen met potentiële investeerders.” Het Europese hoofdkwartier van Tesla zit nu al bij onze noorderburen, net als een fabriek waarin het de in de VS geproduceerde wagens aanpast aan de lokale markt.

Elon Musk. Foto: AFP

Tesla zelf wil voorlopig niet reageren. Topman Elon Musk liet in juni via Twitter wel al blijken dat Duitsland op kop ligt voor de nieuwe Tesla-fabriek, en dat het in dat geval logisch zou zijn dat die in de buurt van de grens met Frankrijk en de Benelux-landen verrijst.

Lobbyen

Duitsland lobbyt achter de schermen al een tijdje voor de nieuwe Tesla-fabriek, en dat proces is na Musks’ Tweet in juni nog versneld. “We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat Rijnland-Palts meedingt naar de fabriek”, zegt Ralph Schleimer, de regionale voorzitter van de liberale partij FDP. Volgens Schleimer heeft de deelstaat “zijn plannen voorgesteld” aan Tesla, maar zijn er nog geen “gedetailleerde onderhandelingen.” Tesla is ook van plan Saarland te bezoeken, nadat de regionale minister van economie Anke Rehlinger de Amerikanen had uitgenodigd.

De Amerikaanse autobouwer stelt de wagens nu nog bijna allemaal samen in Fremont, Californië. De accu’s worden in Nevada geproduceerd. Tesla-baas Elon Musk wil de internationale expansie van het bedrijf versnellen met nieuwe fabrieken in China en Europa, wereldwijd de twee grootste afnemers van elektrische wagens.

Ook Vlaanderen stond op de shortlist voor de Europese Tesla-hub. In februari vorig jaar verklaarde minister-president Geert Bourgeois (N-VA) dat Vlaanderen “later dat jaar” nog een aanbesteding van Tesla in de bus kon verwachten, na overleg met Flanders Investment and Trade (FIT). Of Vlaanderen nu nog in de running is, is niet duidelijk.