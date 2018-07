Francken maakt zich boos: “Als zo’n crimineel iemand vermoordt in afwachting van zijn proces, wie belt u dan?”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) verdedigt de beslissing om na de zaak-Rustemi opnieuw een Albanees het land uit te zetten die zich ter beschikking van het gerecht moet houden. Het probleem ligt bij de borgsommen die worden uitgesproken door een gebrek aan gevangenisplaatsen, benadrukte Francken in De Ochtend op Radio 1.

Maandag bleek dat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) de Albanees Agron G. (37) het land wil uitwijzen, terwijl de onderzoeksrechter hem net had gevraagd ter beschikking te blijven van het gerecht. “Als justitie beslist om iemand voorwaardelijk in vrijheid te stellen, goed wetende dat hij illegaal op ons grondgebied verblijft, treedt de vreemdelingenwet in werking en wordt hij van het grondgebied verwijderd”, zegt Francken die achter de beslissing blijft staan.

G. zou op 24 juli onder voorwaarden vrijkomen, nadat zijn zus een borgsom had betaald. Ook voor Safet Rustemi, de Albanese topcrimineel die in juni 2017 het land werd uitgezet terwijl hij nog voor een rechter moest verschijnen, was een borgsom betaald. “Stel dat zo iemand na zijn vrijlating nog twee of drie jaar hier blijft voor hij veroordeeld wordt en ondertussen nieuwe feiten pleegt: een overval, een moord, een verkrachting. Wie zou u dan bellen? U zou mij bellen”, maakt Francken zich kwaad.

“Er is al sinds jaar en dag een capaciteitsprobleem in de gevangenissen”, legt Francken uit waarom de borgsommen worden uitgesproken. “Om een gevangenis te bouwen, moeten er eerst twee stenen op elkaar gelegd worden. En dan zijn er twintig actiecomités, dat is het probleem.”