Baas van luchtvaartautoriteiten neemt ontslag na slotrapport over verdwenen vlucht MH370

De baas van de civiele luchtvaartautoriteiten in Maleisië heeft dinsdag zijn ontslag aangekondigd. Hij doet dat een dag nadat het officiële slotrapport over de raadselachtige verdwijning van vlucht MH370 van luchtvaartmaatschappij Malaysia Airlines voorgesteld werd door de Maleisische regering. De Boeing 777 verdween in maart 2014. Van het wrak van het vliegtuig en de 239 mensen aan boord ontbreekt elk spoor.

Foto: REUTERS

In het 450 bladzijden tellende rapport klinkt het woordelijk dat het onderzoeksteam niet in staat is geweest de reden voor de verdwijning van vlucht MH370 te achterhalen. De experts stelden wel aan de kaak dat er die bewuste nacht aan Maleisische kant tekortkomingen waren geweest bij de controle van het luchtruim.

De baas van de civiele luchtvaartautoriteiten heeft in een brief de verantwoordelijkheid daarvoor op zich genomen. “Het rapport heeft tekortkomingen blootgelegd in de luchtverkeersleiding”, schreef Azharuddin Abdul Rhman. “Maar zegt niet dat de luchtvaartautoriteiten verantwoordelijk zijn voor de verdwijning van het vliegtuig. Daarom heb ik met veel spijt en na veel nadenken beslist om ontslag te nemen.”

De verdwijning van vlucht MH370 wordt beschouwd als een van de grootste raadsels uit de luchtvaartgeschiedenis. De Boeing 777 was plots van de radarschermen verdwenen, toen het toestel van Kuala Lumpur onderweg was naar Peking. Het toestel vloog nog urenlang door, voor het vermoedelijk neerstortte. Het wrak ligt wellicht ergens op de bodem van de zuidelijke Indische Oceaan.