Duikers springen voor 452ste jaar op rij van brug in Bosnië en Herzegovina

Al 452 jaar loopt er een traditie in Mostar, Bosnië en Herzegovina om van de beroemde brug te springen. Juryleden delen dan ook effectief punten uit, terwijl er tienduizenden toeschouwers naar het spektakel kijken.

Dit weekend won Lorens Listo de wedstrijd voor de 12de keer in 19 jaar. “Als ik volgend jaar weer win, dan heb ik 13 gouden medailles op mijn kast staan, en dan zal ik ook stoppen met het duiken. Emir Balic, een legende in Mostar, heeft er namelijk ook 13 en mijn doel is om dat record te evenaren.”