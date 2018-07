Hij was 99,9 procent rond met Club Brugge, maar Servische spits trekt waarschijnlijk naar… Lokeren

Club Brugge leek zich lange tijd te verzekeren van de diensten van de Servische spits Djordje Jovanovic (19) van Partizan Belgrado. Die staat nu echter dicht bij een transfer naar Lokeren.

Al in juni richtte blauw-zwart zijn pijlen op één van de grootste talenten in Servië. Jovanovic, een jeugdinternational, was vorig seizoen voornamelijk nog invaller maar was in achttien matchen toch goed voor vier goals en één assist. Volgens Servische bronnen deed Club toen al een bod van 650.000 euro plus 50.000 euro aan bonussen. De speler zelf wilde graag komen, maar een deal was er nog niet. Partizan wilde namelijk een percentage op een latere doorverkoop.

Enkele dagen later leek de deal wel rond te komen. Club zou voor Jovanovic 800.000 euro en 20 procent bonussen betalen. De komst van de targetspits zat in de pijplijn, maar Club zag hem niet als een directe versterking. Volgens Servische bronnen was het de bedoeling om Jovanovic eerst nog een jaartje uit te lenen. Liefst aan een club in ­België zodat hij onze ­competitie al leert kennen.

Dat laatste was echter niet naar de zin van de speler zelf en toen Wesley Moraes beloofde om te blijven bij Club, kwam Lokeren met een voorstel op de proppen. Jovanovic legt er vandaag zijn medische testen af en zal een contract voor vier seizoenen tekenen op Daknam. Een noodzakelijke kwaliteitsinjectie voor de troepen van trainer Peter Maes, die op de openingsspeeldag met 0-4 verloren van Genk.