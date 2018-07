Hoe krijg je je collega's aan het bewegen?

De vraag is simpel, het antwoord divers. Van een check-up met uitgewerkt programma, een voetbalcompetitie, een sportkalender of een challenge tot een heus festival.

“Vroeger was een werkgever niet echt bezig met de gezondheid en beweging van zijn medewerkers. Dat werd toen als privé aanzien. Nu is dat helemaal anders. Werkgevers zijn hierop beginnen in te zetten. Omdat ze merken dat hun mensen er zich beter door voelen, actiever zijn en bijvoorbeeld ook minder afwezig”, vertelt Eva Vandenheede, manager vitality, health & safety bij Securex. De aanpak en projecten van haar team zijn breed: van bewegingssessies tot workshops over voeding en stress.

Daar is het Fitfestival

Een nieuw initiatief, sinds begin dit jaar, is het Fitfestival dat Securex aanbiedt aan klanten. “Beweging is heel belangrijk. Zowel voor de arbeider wiens fysiek in orde moet blijven, als de bediende die eveneens nood heeft aan beweging en bijvoorbeeld regelmatig zijn zittend bureauwerk moet onderbreken”, vertelt Vandenheede. “Maar daarnaast is het belangrijk dat mensen ook sporten beoefenen met een hoge intensiteit.”

Lage drempel

Het Fitfestival komt naar bedrijven. “Om de twee weken doen we daar een uur aan sport. Het gaat om verschillende vormen van beweging: van pilates en bootcamp tot yoga. Op die manier kunnen mensen ook kijken wat hen het beste ligt”, vertelt Vandenheede. “Ze kunnen zo proeven van verschillende manieren om intensief te bewegen en te sporten. De lage drempel staat voorop.”

Belangrijk is dat dit steeds gebeurt op vrijwillige basis. “Je kunt als bedrijf wel een teamdag of sportdag organiseren, en dan aangeven dat je iedereen daar graag zou hebben. Maar dan raad ik wel aan om een breed aanbod te voorzien. Naast een intensieve bootcamp kun je bijvoorbeeld ook een kruidenwandeling inplannen.”

