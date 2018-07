Ronaldo? In Italië spreken ze nog maar over één monstertransfer, ook al begrijpt niemand de reden erachter

Cristiano Ronaldo trainde maandag voor de eerste keer mee met Juventus. De Portugees maakte ongetwijfeld dé transfer van de zomer in de Serie A, toch? In de laars van Europa gaat het echter al dagen over een andere opmerkelijke transfer, eentje waarvan vooral Juventus-fans niets begrijpen.

Het was een record voor een Italiaanse club, de 112 miljoen euro die de Oude Dame betaalde voor Ronaldo. Beter dan dit zou het toch niet meer worden? Dat was echter zonder Leonardo Bonucci gerekend en het management van de Italiaanse kampioen. Reken daarbij de gekke Italiaanse voetbalfans en pers, en je hebt een transfersaga.

Waarover gaat het precies? Wel, Bonucci verliet vorige zomer Juventus voor Milan voor 40 miljoen euro. De verdediger had het te bont gemaakt in zijn relatie met coach Max Allegri en wilde daarom weg. Het buitenland was geen optie aangezien ‘Leo’ een ziek zoontje heeft dat in Italië een gespecialiseerde behandeling ondergaat. Amper één jaar later liet Bonucci duidelijk blijken terug te willen naar de club waarvoor hij acht seizoenen speelde en waarmee hij zes titels op rij won.

Leonardo Bonucci. Foto: EPA-EFE

Geld, geld, geld

Bij Juve waren ze gecharmeerd door de knieval van hun ex-speler. “Bonucci wil terugkeren en we willen zijn wens vervullen”, klonk het uit de mond van sportief manager Beppe Marotta. Al snel werd Gonzalo Higuain gelinkt aan Milan. De Argentijn was wat overbodig geworden door de komst van Ronaldo en was tot voor de kort de duurste vogel bij Juve met een jaarsalaris van 7,5 miljoen.

Om niet in problemen te komen met de Financial Fair Play-regels van de UEFA (en spelers als Paulo Dybala en Miralem Pjanic te kunnen houden) moest de Oude Dame Higuain dus wel verkopen en Milan zoekt al jaren naar een nieuwe goalgetter. Er was ook interesse van Chelsea, maar de Blues waren niet van plan een geweldig bod te doen voor ‘El Pipita’ aangezien ze vorige zomer nog 66 miljoen betaalden voor Alvaro Morata. Die paste niet in het systeem van Antonio Conte, maar wel in dat van Maurizio Sarri.

Juventus leek de overhand te hebben omdat Bonucci weg wilde bij Milan, maar de balans sloeg om toen bleek dat de Bianconeri Higuain dringend van de hand moesten doen. De Rossoneri vroegen daarom toptalent Mattia Caldara in ruil voor Bonucci. Caldara wordt aanzien als de “nieuwe Alessandro Nesta” en liet de voorbije twee seizoenen knappe dingen zien bij het verrassende Atalanta.

Mattia Caldara. Foto: AFP

Onbegrip

Juventus hield de boot eerst af. Het probeerde Mehdi Benatia richting Milaan te sturen en daarna Higuain te ruilen voor Bonucci. De tijd begon echter te dringen en uiteindelijk zouden beide topclubs er uit zijn geraakt. Higuain zou eerst voor 18-20 miljoen op huurbasis verhuizen naar Milan, dat de Argentijnse spits dan zou moeten aankopen voor 36 miljoen. Totale kostprijs: 54-56 miljoen. Bonucci keert in dat geval terug naar Turijn met een lager jaarsalaris (5,5 miljoen tegen 7,5 miljoen), terwijl Caldara naar Milan zou verhuizen in een ruildeal.

Milan zou er zo in één klap een topspits én een toptalent bij krijgen. Fans van de Rossoneri kijken nu al uit naar de komst van Higuain, die 55 keer scoorde in twee seizoenen bij Juventus. Caldara zou achteraan gaan samenspelen met dat andere verdedigende talent Alessio Romagnoli. Bij de Oude Dame halen ze in dat geval een verdediger van wereldklasse terug om vol voor Champions League-winst te kunnen gaan nu Ronaldo in de ploeg staat naast onder andere Dybala en Douglas Costa.

Toch is er veel onbegrip over de transfer. Veel Juventus-fans snappen niet dat hun club zowel Higuain als Caldara opgeeft voor Bonucci, een man die de Italiaanse kampioen vorige zomer met slaande deuren verliet. Bovendien zat Juve goed qua verdedigers met naast Caldara en Benatia ook Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli en Daniele Rugani. Iets dat Marotta vorige week ook nog zei. Daarnaast versterkt Juve een directe rivaal voor de titel, voor nu (Higuain) en voor later (Caldara).

Op Twitter stroomden de negatieve reacties dan ook binnen:

What a heartless way to get rid of a young player... Send him on loan to develop, bring him back, have a press conference with presentations, play him for a week and then sell him off to a sinking ship while bringing back a rat that’s trying to escape it. pic.twitter.com/t1tWUUGYDM — Juve Podcast (@Juvepodcast) 30 juli 2018

I can understand that Juve might need to move on Higuain but Milan seemingly need to accommodate Bonucci as well - surely there was a better deal to be made here? Disappointing. — Juvefc.com (@juvefcdotcom) 30 juli 2018

Not often I'd criticise Marotta, but this time round (only my personal opinion and I know it counts for little) i think he made a really poor deal. — Juvefc.com (@juvefcdotcom) 30 juli 2018

We are swapping Bonucci with Caldara & sending Higuain on loan. No good. pic.twitter.com/7AAyZHi9pK — Tarek Khatib (@ADP1113) 30 juli 2018

How i feel about Bonucci - Caldara deal pic.twitter.com/J2ZMDICYB7 — kassem (@KN1897) 30 juli 2018

I'd rather bring Jean Alain Boumsong back than re-sign Bonucci — AR- Standing Ovation FC (@NottsJuventino) 30 juli 2018

Milan ripped off Juve in 2017, took it one step further, and are ripping them off again in 2018. This is embarrassing. — Kareem (@JuveFC1897) 31 juli 2018

Stand by every word of this thread on #Juventus Bonucci, Caldara & Higuain. #ACMilan hands down winning a deal that makes very little sense from a perspective https://t.co/rfr8WsNe2D — Adam Digby (@Adz77) 30 juli 2018