Lammetjes liggen dood in wei door extreme droogte in Australië

Niet alleen ons land kreunt onder de droogte, en in de Amerikaanse deelstaat New South Wales begint ze al slachtoffers te maken. Het is er op sommige plaatsen al droog sinds Kerstmis.

Heel wat vrienden van Andrew Curro zijn landbouwers en veehouders. Op Facebook plaatste hij nu een bericht met enkele harde foto’s om te tonen hoezeer de droogte hen geraakt heeft. “Ik ben net vier dagen gaan vissen, maar niet met een vislijn, maar met een graafmachine om honderden dode schapen en kangoeroes weg te halen die vast zaten in opgedroogde dammen. Ik ben kinderen gaan ophalen, maar niet van school, ik heb baby lammetjes opgehaald die dagenlang naast hun dode moeders gezeten hadden. In de 18 jaar dat ik hier kom, heb ik het nooit zo erg gezien.”

Curro schreef verder nog dat zijn vriend al 150.000 dollar aan hooi gekocht had, vaak nog de enige voedingsbron voor zijn door de droogte getroffen dieren, maar dat hij nu geen geld meer had. “Om een vriend door zo’n vreselijk iets te zien gaan, dat raakt je. Cobar heeft geen regen meer gehad sinds voor Kerstmis. Je leest over de zelfdodingscijfers onder mannelijke landbouwers en dan maak je je zorgen. Het kan iedereen overkomen.”

De extreme droogte heeft ondertussen 99 procent van de deelstaat getroffen en landbouwers overal zien zich genoodzaakt hun dieren te slachten of te zien sterven door ondervoeding en uitdroging. “Dit is zo verschrikkelijk, mijn hart gaat uit naar de boeren”, schrijft iemand onder het bericht van Andrew.