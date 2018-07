Zo leeft ‘de eenzaamste man ter wereld’ in het Amazonewoud

Al meer dan twintig jaar leeft hij in het Amazonewoud. Alleen, in alle rust. Niemand weet wie hij is. Het leverde hem de bijnaam ‘de eenzaamste ter wereld’ op. Nu pas geven videobeelden en foto’s een unieke inkijk in zijn leven.

Er is heel weinig geweten over de mysterieuze man die moederziel alleen in het Amazonewoud leeft. Er zijn wel theorieën, die bijvoorbeeld zeggen dat hij 55 à 60 jaar oud is. En dat hij de laatste overblijver is van een stam waarvan vijf van de zes resterende leden door boeren vermoord werden in 1996.

Maar verder gaat de kennis niet. Tot nu: unieke beelden geven ons nu een inkijk in de leefwereld van de ‘eenzaamste man ter wereld’. In de video zie je hem met een zelfgemaakte bijl inhakken op een boom in Tanaru, een gebied in het Braziliaanse Rondonia, en ook de hut waarin hij woont in het Amazonewoud is nu voor het eerst vastgelegd.

Symbool

De beelden werden naar buiten gebracht als bewijs dat de man nog leeft en in een poging om zijn recht om daar te leven te behouden. Fiona Watson, directeur van Survival International, noemt hem een symbool voor het belang van menselijke diversiteit. “En dat symbool moeten we beschermen”, zegt ze bij The Sun. “Door informatie van stammen in de buurt bijeen te puzzelen, geloven we dat hij de enige overlever is van een genocide. Het grootste deel van zijn familie werd vermoord door mensen die dat land wilden en boeren die een nieuwe snelweg wilden aanleggen in de jaren 80.”

“We weten niet wat zijn naam of die van zijn stam is en weten niet welke taal hij spreekt, maar dat moet eigenlijk niet. Wat belangrijk is, is dat we zijn duidelijke verlangen om met rust gelaten te worden moeten respecteren. Hij moet voor de rest van zijn leven in alle rust kunnen blijven leven.”

“We weten dat hij jaagt met bogen en ook putten graaft van 2 meter diept met houten stave om dieren te vangen. Hij is een symbool van weerstand, volharding en overleving, en hij moet de wereld wakkerschudden. Nog een stam uitgeroeid zien worden zou hartverscheurend zijn.”

Foto: Survival International