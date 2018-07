Britse marine redde dader drie jaar voor aanslag in Manchester uit Libië

De dader van de aanslag in het Britse Manchester werd zo’n drie jaar voor die feiten door de Britse marine uit Libië gered. Bij de aanslag na afloop van een concert van de Amerikaanse popster Ariana Grande sleurde Salman Abedi op 22 mei 2017 22 mensen mee in de dood. Bij de slachtoffers waren veel kinderen en jongeren.

Abedi werd door de Britse veiligheidsdiensten in de gaten gehouden toen hij naar Libië reisde, maar zijn dossier werd een maand voor zijn redding afgesloten, zo berichtte het Britse persagentschap AP dinsdag onder aanhaling van Britse regeringskringen.

De toen 19-jarige Abedi ging in augustus 2014 met zijn jongere broer Hashem aan boord van de HMS Enterprise in Tripoli. Samen met hen werden nog meer dan honderd andere Britse burgers gered van de burgeroorlog in het Noord-Afrikaanse land. Het schip van de marine bracht alle passagiers naar Malta. Vandaar vlogen ze naar Groot-Brittannië.

22 doden

Abedi blies zichzelf na het concert van Ariana Grande in de Manchester Arena op met een zelfgebouwde bom. Hij bracht zo 22 mensen om het leven.

Manchester was zijn geboorteplek. Zijn ouders waren gevlucht voor het regime van de Libische leider Moamar al-Khadafi.

Groot-Brittannië heeft de uitlevering gevraagd van jongere broer Hashem, die weer in Libië was gaan wonen. Hij zou medeplichtig zijn aan de aanslag in Manchester. Hashem werd kort na de feiten opgepakt en zit sindsdien in een Libische gevangenis.