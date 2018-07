Vrachtwagen rijdt in op file: zeker één, mogelijk twee doden

Maldegem / Adegem - Bij een ongeval op de N49 in Maldegem, waarbij twee vrachtwagens en vijf personenwagens betrokken waren, is dinsdagmiddag zeker één persoon om het leven gekomen. Mogelijk is er nog een tweede slachtoffer te betreuren, bevestigen politie en parket aan onze redactie. Er werden negen mensen naar het ziekenhuis gebracht: twee van hen zijn lichtgewond, zeven waren in shock.

Een vrachtwagen zou in Adegem, deelgemeente van het Oost-Vlaamse Maldegem, rond 11 uur ingereden zijn op de file aan een stoplicht. Bij het ongeval waren nog een andere vrachtwagen en vijf personenwagens betrokken.

Er is zeker één dode te betreuren. “Maar mogelijk is er ook een tweede slachtoffer”, zegt het parket van Oost-Vlaanderen aan onze redactie.

Negen mensen werden na het ongeval naar het ziekenhuis gebracht. Twee van hen zijn lichtgewond, zeven van hen waren in shock. Het parket komt ter plaatse voor onderzoek.

Op de plaats van het ongeval is er zware hinder; het Vlaams Verkeerscentrum vraagt bestuurders om het kruispunt met de Celieplas te vermijden. Wie van Antwerpen naar de kust wil, rijdt best via de E17.