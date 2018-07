Zwaar verwaarloosd en mishandeld jongetje (8) getuigt: “Als papa werken is, zit ik in de kist”

Een man en vrouw moeten zich voor een Nederlandse rechtbank verantwoorden voor de verwaarlozing en mishandeling van hun 8-jarig zoontje. Het kind werd opgesloten in een kist, vastgebonden en kreeg te weinig eten.

De schrijnende situatie kwam vorige zomer aan het licht, toen het jongetje op een camping in het Nederlandse Winterswijk werd betrapt op het stelen van eten uit een koelkast van andere gasten. Het zwaar verwaarloosde kind bleek al meer dan een maand onvoldoende voedsel te krijgen. Bovendien werd hij geruime tijd opgesloten in een kist en vastgebonden.

Het proces tegen de ouders (beiden 35 jaar) is dinsdag begonnen in Zutphen, meldt het Algemeen Dagblad. Voor de rechter vertelde de jongen over de praktijken die hij moest doorstaan. “Als papa werken is zit ik in de kist. Ik zit ook in de kist als mama alleen thuis is. Sinds we op de camping zijn slaap ik in de kist.”

“Toen deed papa de band eromheen”

De 8-jarige vertelde verder dat hij geregeld ontsnapte uit de kist. “Toen deed papa de band eromheen. Ik heb dan altijd tie-wraps om mijn armen en benen, direct om mijn enkels. De kist is ook dicht met tie-wraps. Iedere dag tie-wraps.” De kist diende bovendien als toilet voor het jongetje.

De ouders hielden de mishandeling verborgen voor anderen, legde het zusje van jongen uit. “Opa en oma wisten niet dat mijn broertje in de kist sliep. De kist stond in de bus van papa als zij kwamen.”

Hondenvoer

Het zoontje kreeg bovendien te weinig te eten. In de kist werd beschimmeld brood aangetroffen. Verder at het kind geregeld uit vuilnisbakken op de camping. Daarvan was de vader op de hoogte, verklaarde de man. “Het was problematisch, hij at zelfs hondenvoer”, klonk het. “Ik ben wel eens met hem naar McDonald’s gereden. Daar at hij met gemak een dubbele portie op. Dan ging hij overgeven en at hij uit de afvalbak.”

Naar eigen zeggen gaven hij en zijn vrouw hun zoon voldoende voedsel. Dat er bij het kind een vitamine- en calciumgebrek werd vastgesteld, begrijpt de man dan ook niet. Op de vraag waarom er een slot op de koelkast zat, antwoordde hij: “Wij waren soms meerdere dagen niet op de camping. De kinderen hadden altijd toegang met een sleutel.”

“Zijn ribben zijn te tellen”

Een arts van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst die de jongen onderzocht, verklaarde dat er op de benen wonden werden aangetroffen die duiden op onbehandelde ringworm. Daarnaast waren de voeten van het kind rood, opgezwollen en vol plekken die wijzen op infecties. Tussen de tenen had hij zwarte vlekken. “Hij oogt als een 5-jarige jongen. Zijn ribben zijn te tellen. Deze tekenen zouden kunnen passen bij kinderverwaarlozing”, oordeelde de arts.

Gelijkaardige feiten bij oudere zoon

De ouders komen oorspronkelijk uit Duitsland. Daar werd het koppel in 2010 al veroordeeld voor gelijkaardige feiten met een oudere zoon. Die jongen werd destijds naakt en ondervoed aangetroffen in een kelder. De vader heeft daarvoor zijn straf uitgezeten, maar de moeder nog niet. Dus sloegen ze op de vlucht naar de camping in Winterswijk. “Ik was zwanger en wilde niet in de gevangenis bevallen”, zegt ze daarover.

De man en vrouw zitten gescheiden van elkaar opgesloten. Drie van hun kinderen, het jongetje en twee dochters, zijn bij een pleeggezin ondergebracht.