Vrouw aangevallen met zwavelzuur op Sint-Jansplein: dader zou ex-vriend zijn

Antwerpen - De politie is volop bezig met een onderzoek op het Sint-Jansplein in Antwerpen-Noord. Een 40-jarige vrouw is daar het slachtoffer geworden van een zuuraanval. De dader zou de ex van het slachtoffer zijn.

De politie kreeg een oproep dat de vrouw in paniek was en haar kleren uittrok. Ter plaatse bleek dat ze zwaargewond was, na een aanval met zwavelzuur. “Ze verkeert in levensgevaar”, zegt politiewoordvoerder Willem Migom.

De vrouw werd rond 12 uur met zuur overgoten terwijl ze aan de bushalte op het plein stond te wachten. Na de aanval verklaarde ze dat haar ex-vriend de dader was en dat hij haar al geruime tijd stalkte. “We onderzoeken die mogelijke piste”, bevestigt Migom. Er werd een veiligheidszone ingesteld rond de bushalte op het Sint-Jansplein

Het parket heeft de feiten voorlopig bestempeld als poging tot moord. “Wij houden alle pistes open”, zegt woordvoerster Lentle Jespers.

Er werden nog geen verdachten aangehouden.