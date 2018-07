Iedereen kan nu pistool 3D-printen: “Ik denk dat iedereen hier doodsbang voor moet zijn”

Een pistool gemaakt uit hetzelfde plastic als Lego-blokjes, maar veel dodelijker dan het populaire speelgoed. “The Liberator” werd ontworpen door de Amerikaan Cody Wilson, maar toen die de plannen in 2013 online gooide, verplichtte de overheid hem om ze meteen weer weg te halen. Op dat moment was het kwaad eigenlijk al geschied en waren de plannen al duizenden keren gedownload, maar nu heeft de wapenlobby samen met Cody de rechtszaak gewonnen die hij tegen de regering inspande. Zijn plannen mogen weer vrijelijk het internet op.

Eigenlijk mogen de plannen pas vanaf morgen weer openbaar geplaatst worden op het internet, maar je moet niet eens heel goed zoeken om ze vandaag al terug te vinden. 16 onderdelen zijn het, die uit eender welke 3D-printer kunnen rollen en allemaal samen een volledig functioneel pistool vormen dat volledig functionele kogels spuwt.

Cody Wilson zag de uitvinding van de 3D-printer als de uitgelezen kans om vuurwapens voor iedereen beschikbaar te maken. Zijn ‘The Liberator’ bestaat voor 90 procent uit plastic, enkel de slagpin is van metaal en het metalen plaatje dat Wilson toevoegde om het pistool te laten voldoen aan de wet tegen ondetecteerbare vuurwapens (vuurwapens die ongemerkt door een metaaldetector kunnen passeren, zijn namelijk verboden in de VS).

Wilson maakte de plannen bekend in 2013, en na een verbod van de Amerikaanse overheid, spande hij een rechtszaak in. Nu hebben zijn advocaten een dealtje gemaakt met de regering. Volgens de advocaat van Wilson omdat de Amerikaanse regering geen precedent wilde scheppen met een verbod van één specifiek vuurwapen, omdat dat de deur zou openen naar het aanvechten van andere wapenwetten.

Avery Gardiner, medevoorzitter van de Brady Campaign to Prevent Gun Violence, reageert geschokt op de deal. “We waren heel teleurgesteld dat de regering Trump een achterkamerakkoordje heeft gemaakt met nauwelijks enige verwittiging.” Avery moest het nieuws zelf vernemen via de media. Ze vreest dat de plannen het terroristen veel makkelijker zullen maken. “Ik denk dat iedereen in Amerika daar doodsbang voor moet zijn.”

Acht staten hebben ondertussen de regering Trump al voor de rechter gedaagd voor de deal. Ze willen het publiek maken van de plannen alsnog blokkeren. “Deze downloadbare geweren zijn niet geregistreerd en heel moeilijk om te detecteren”, aldus Bob Ferguson, openbaar aanklager van Washington. “Ze zullen beschikbaar zijn voor iedereen, van welke leeftijd ook, ongeacht mentale gezondheid of crimineel verleden.” Nog dertien andere staten hebben de regering gevraagd om zich terug te trekken uit het akkoord.

De advocaat van Wilson maakt zich alvast geen zorgen over de nieuwe rechtszaak. “Staten kunnen burgers van andere staten niet censureren, en ze kunnen de handel van een burger in een andere staat niet reguleren als die handel valt onder een federale overheidslicentie. Het is een schending van het Eerste Amendement, het is gewetenloos en we gaan het tot het einde bevechten.”