Dieven stelen haai en vermommen hem als baby om ermee weg te komen

Drie dieven hebben zaterdag een haai meegenomen uit een aquarium in het Amerikaanse San Antonio. Om weg te komen met het dier, vermomden ze het als een baby en verborgen ze het in een kinderwagen. De haai is sindsdien teruggevonden, maar zal waarschijnlijk niet overleven.

Nadat één van de verdachten zich in het nauw gedreven voelde, is hij zich maandag gaan aangeven bij de politie. De twee andere, een man en een vrouw, zijn nog steeds op vrije voeten.

De haai daarentegen is veilig terug in San Antonio, maar zal het hele avontuur waarschijnlijk niet overleven. De dieven hadden het dier namelijk in een emmer met bleekmiddel geplaatst.