Claudio Pizarro keert voor de derde keer terug naar Werder Bremen en zet komend jaar punt achter carrière

Claudio Pizarro start aan zijn laatste jaar als profvoetballer. “Ik denk dat dit mijn laatste seizoen zal zijn”, bekende de 39-jarige Peruaanse aanvaller dinsdag.

Pizarro zorgde afgelopen weekend nog voor een verrassing door voor de derde keer in zijn carrière terug te keren naar Werder Bremen. De spits speelde eerder voor Bremen tussen 1999-2001, 2008-2012 en 2015-2017. Vorig seizoen degradeerde Pizarro met FC Keulen en leek het einde van zijn carrière reeds nabij.

Claudio Pizarro kende in Keulen een eerder tegenvallende campagne met slechts één goal in zestien optredens. Voordien verdedigde de spits ook nog de kleuren van Bayern München (2001-2007 en 2012-2015) en Chelsea (2007-2008). In de Bundesliga vond hij reeds 192 keer de weg naar de netten, geen enkele buitenlander deed ooit beter in de Duitse competitie. In totaal veroverde hij er zes Duitse titels en evenveel Bekers. Met Bayern München won hij in 2013 de Champions League.