Hoe zou het nog zijn met die 18-jarige VTM-begrafenisondernemer?

Alweer 14 jaar geleden liep ‘Bloemen&Kransen’ op VTM. Een realityreeks over de uitvaart. Meest opvallende verschijning was Gert Vanbellinghen: 18 jaar toen en zot van het vak. Vandaag is Gert 32 en werkt hij nog steeds even gepassioneerd in de uitvaart. “Maar ik heb ondertussen een vriendin. We leerden elkaar kennen in het uitvaartbedrijf waar we samen werken.”