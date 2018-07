Bekende operazangeres doorbreekt maanden na zelfmoord van haar man de stilte: “#MeToo heeft Benny gekraakt”

Ze stond op het punt drie concerten te geven in Australië, samen met het Sydney Symphony Orchestra, maar alle drie werden ze geannuleerd: de bekende en gerespecteerde operazangers Zweedse Anne Sofie von Otter (63) had net te horen gekregen dat haar echtgenoot onverwacht was overleden. Benny Fredriksson (58), Zweeds acteur, regisseur en theaterdirecteur, begeleidde zijn echtgenote tijdens haar tournee Down Under, maar stapte op 17 maart uit het leven.

Na de dood van Benny bleef het stil rond Anne Sofie. Maar nu praat de operazangeres in een interview voor het eerst wel over het drama dat haar in maart van dit jaar trof. In het Duitse magazine Die Zeit wijst von Otter met een beschuldigende vinger naar de #MeToo-beweging. “Je kan een persoon echt kraken”, zegt ze.

“Kleine Hitler”

Aanvankelijk steunde Anne Sofie nog #TystnadTagning, de Zweedse versie van #MeToo. Maar dan werd haar man plots zélf slachtoffer. Dat gebeurde in december 2017. In Aftonbladet, een Zweedse tabloid, werd Benny Fredriksson beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. In totaal zou Aftonbladet 40 anonieme getuigen gesproken hebben over de acteur en regisseur. Ze zeiden onder andere dat hij als directeur van het Cultuurhuis Stadstheater in Stockholm onvoldoende zou hebben opgetreden tegen grensoverschrijdend gedrag van medewerkers en dat hij misbruik toeliet. Maar daarnaast zei een van de getuigen ook dat Fredriksson een vrouw verplicht had een abortus te laten plegen als ze een bepaalde rol wilde en zou hij acteurs en actrices verplicht hebben om naakt te repeteren. Benny zou zich ook zélf schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag, zo klonk het in de tabloid, en was een harde, grillige dictator. Een van de anonieme getuigen noemde hem in Aftonbladet ‘een kleine Hitler’.

Benny Fredriksson Foto: Wikipedia

Karaktermoord

Fredriksson ontkende alle beschuldigingen, maar nam toch ontslag als directeur van het Stockholmse Stadstheater, waar hij al 16 jaar aan het hoofd van stond, om de storm te doen liggen. “Hij reageerde diep geschokt en radeloos op de ‘karaktermoord’”, zegt von Otter daar nu over. “Hij had het gevoel dat hij zich ook niet kon verdedigen tegenover die anonieme aantijgingen. Niemand wilde hem ook verdedigen uit vrees om zelf meegesleurd te worden in de modder van de media.”

Integendeel: ook andere Zweedse media sprongen op de zaak en begonnen over het vermeende misbruik te berichten.

Posttraumatisch stresssyndroom

“Hij was altijd een levenslustig en energiek persoon geweest, maar na zijn ontslag zakte hij steeds vaker en steeds dieper weg in depressies”, gaat von Otter verder. Al kon hij dat volgens haar soms goed verbergen. “Hij was tenslotte een acteur. Maar volgens mij leed hij aan posttraumatisch stresssyndroom. Toch wilde hij me nog steeds bijstaan bij mijn tournee.”

De zangeres zegt dat de beschuldigingen haar man in die depressie geduwd hebben, en hem uiteindelijk hebben doen beslissen uit het leven te stappen. “Het waren valse beschuldigingen. Het klopt dat hij streng kon zijn en kon roepen, hij was soms ongeduldig. Maar Benny was geen rokkenjager. Hij keek niet naar borsten en billen van vrouwen.”

“Beschuldigingen waren nergens op gestoeld”

Foto: IMAGEGLOBE

Net na het ontslag van Fredriksson stortte een onafhankelijke onderzoekscommissie zich op de zaak. De conclusie van hun onderzoek? De beschuldigingen kloppen niet. Er werden geen bewijzen gevonden van seksueel wangedrag. Ook het abortusverhaal kon de commissie helemaal van tafel vegen. Achteraf bleek dat Fredriksson gewoon had gezegd dat hij het jammer vond dat een actrice een bepaalde rol niet zou kunnen opnemen omdat ze hoogzwanger zou zijn op het moment van de première. Volgens de onderzoekscommissie waren de beschuldigingen aan het adres van de theaterdirecteur dus ‘nergens op gestoeld.’

Achteraf kwam ook naar boven dat het boulevardblad meerdere Zweedse acteurs en actrices had opgezocht in de hoop verhalen over Fredriksson te vinden, “maar ze verloren telkens interesse toen bleek dat we niks negatief over Benny te zeggen hadden. Ze waren op zoek naar schandalen”, zo zeggen ze. Die getuigenissen werden nooit opgenomen in het artikel waarin de acteur, regisseur en theaterdirecteur werd beschuldigd.

Pornografische ondertoon

Het onderzoek pleitte Benny dus vrij. Maar dat bleek te laat. De conclusie van het rapport kwam er vijf dagen na het overlijden van de man. Toen Benny Fredriksson zelfmoord pleegde, was dat ook voor de Zweedse media een schok. “Hopelijk is het besef gekomen dat ze hem te hard hebben aangepakt, dat ze te ver zijn gegaan”, zegt von Otter. “Dat vergeten ze hopelijk niet zo snel.”

Von Otter heeft ook kritiek op hoe de maatschappij met dergelijke zaken omgaat. “Er waren in Zweden ook échte #MeToo-gevallen, en die werden ook onmenselijk behandeld. Beschuldigingen werden al snel sterk overdreven, kregen een pornografische ondertoon in de media als strategie om zo lezers aan te trekken”, vindt Anne Sofie. “We hebben allemaal goede en slechte kanten. Maar we leven toch niet meer in de middeleeuwen. We nagelen toch niemand meer aan de schandpaal, we bespuwen of stenigen geen mensen.”

- Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be -