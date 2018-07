Gigantische python kruipt uit toilet, blinde man raapt dier nietsvermoedend op

Een blinde man uit het Zuid-Engelse Exeter heeft zondag de schrik van zijn leven beleefd: nadat een gigantische python via het toilet zijn badkamer inkroop, betastte de man de slang meermaals alvorens een hulpverlener hem vertelde dat het om een gevaarlijk dier ging.

Een 2,5 meter lange python - een wurgslang uit Zuid-Oost-Azië - kroop zondag via de riolering het toilet van de 60-jarige Stuart Saunders uit. De man, blind sinds zijn geboorte, vertelt aan het lokale Devon Live hoe hij rond 10 uur ’s avonds lawaai hoorde in zijn badkamer: “Ik lag in mijn zetel te luisteren naar muziek toen ik dingen hoorde vallen in de badkamer. Ik dacht dat ze gewoon door de wind waren gevallen, dus ging ik ze pas na een tijdje oprapen.”

Foto: Devon Live

“Een tandenborstel, een glas, een fles bleekmiddel en een fles shampoo lagen op de grond, maar toen ik ze wilde oprapen, voelde ik iets anders: het voelde aan als isolatiemateriaal”, vertelt Stuart. “Ik wilde het oprapen, maar het was te zwaar. Dus belde ik naar mijn persoonlijke hulpverlener Jason. Hij kwam meteen, maar toen hij was gaan kijken, zei hij droogweg: “Je hebt een slang in je badkamer.”

“We hebben meteen de politie gebeld, en zij belden naar de RSPCA (dierenrechtenvereniging, nvdr.)”, aldus Stuart. Maar het was uiteindelijk een lokale dierenwinkel die het dier is komen vangen. “De badkamer is nu een troep, de muren hangen vol smurrie. Ik ben geweldig verbaasd, ik heb geen flauw idee hoe dat dier daar is geraakt.”

Ook hulpverlener Jason was stomverbaasd door wat hij aantrof: “Ik liep gewoon naar de badkamer in de veronderstelling dat er gewoon iets op de vloer gevallen was, maar daar lag plots een gigantische slang. Ik ben nog een keer gaan kijken, want ik geloofde eerst mijn eigen ogen niet.”

Video: Devon Live

De dierenwinkel die de slang ving, zorgt nu voor het dier. Waar de python vandaan kwam, is nog steeds een compleet mysterie.