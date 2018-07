SP.A viseert fiscale voordelen van profsporters

De SP.A wil met een wetsvoorstel de fiscale gunstmaatregelen en de verlaagde sociale zekerheidsbijdragen van professionele voetballers en andere sporters in ons land afschaffen. Het reageert daarmee op een diepgaande studie die onze journalist Dimitri Thijskens in maart van dit jaar uitvoerde.

Profvoetballers genieten in ons land al jaren van fiscale en parafiscale gunstregimes. Vergeleken met andere beroepen, betalen ze maar een kleine fractie aan sociale bijdragen.

Op alle lonen in België moet een sociale bijdrage van 38,07 procent op het brutoloon worden betaald, maar de sociale lasten van voetballers worden berekend op een vast bruto maandloon van 2.281 euro, waardoor ze maximaal 868 euro betalen. Het gemiddelde loon van een voetballer in eerste klasse bedraagt echter gemiddeld 337.000 euro, fors meer dus dan 2.281 euro. Bovendien worden ze vrijgesteld voor 80 procent van de bedrijfsvoorheffing.

De afgelopen tien jaar kregen de voetbalspelers uit de Belgische eerste klasse een korting op de sociale zekerheid die intussen opgelopen is tot meer dan een half miljard euro. Dat bleek uit een diepgaande studie van de financiële gegevens van alle clubs, die in maart van dit jaar werd uitgevoerd door Het Nieuwsblad. De bestbetaalde werknemers van het land dragen zo bijna niks bij aan onze sociale zekerheid.

Hoog tijd om daar iets aan te doen, aldus SP.A-Kamerlid Peter Vanvelthoven. “Dergelijke gunstmaatregelen voor professionele sporters, die de samenleving jaarlijks zowat 150 miljoen euro kosten en waarvan het gros naar de voetbalploegen in eerste klasse en de lonen van hun voetballers gaat, zijn niet meer te verdedigen’, klinkt het in het wetsvoorstel waarover La Libre Belgique vandaag bericht.

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) verdedigde de verminderde bijdrage voor sporters eerder al eens tijdens een ondervraging in de Kamer. Volgens haar zijn die fiscale maatregelen nodig om ‘hun sportcarrière op te starten’, zei ze in maart. Ook in de voetbalwereld zijn ze verantwoord: ‘Mensen zien graag een aantrekkelijke voetbalcompetitie. Daarvoor heb je goede spelers nodig, en een systeem zoals de RSZ-korting kan dan helpen’, zei ze eerder aan De Standaard.

In een interview met onze krant schoot fiscalist Michel Maus eerder al gaten in die “bekrompen en ondoordachte” redenering. “Met dit systeem zit het Belgische voetbal op een tijdbom”, zei de professor Fiscaal Recht. “Als Europa dit als staatssteun ziet, hebben onze clubs gigantische problemen. Op Belgisch vlak zie ik hier geen politicus opstaan om dit aan te vallen. De politicus die dit doet, mag zich meteen barricaderen in zijn woning. Nochtans zouden de Belgische profclubs beter zelf beginnen aan de verandering van dit onrechtvaardige systeem. Afvoeren die handel. Op termijn zal het Belgische voetbal er zelfs veel beter van worden.”

Ook Vanvelthoven en zijn collega’s zijn het niet eens met De Block: “Het voordeel van de bestaande regeling komt immers vooral de werkgevers (de clubs dus, red.) ten goede en bovendien halen net de hogere lonen er hun voordeel uit, daar voor de lonen die lager liggen dan de loongrens van 2 281 euro per maand de bijdragen berekend op het werkelijke bedrag.’