Ze gaf het werk op voor de liefde, maar nu keert bekendste prostituee van Australië terug ondanks “schaamte”

‘Samantha X’, de bekendste prostituee van Australië, stapte vorig jaar uit de industrie, nadat ze de liefde had gevonden. De relatie hield echter geen stand en na lang wikken en wegen keert ze nu weer terug als luxe-escorte. “Wat een loser, zou je denken. Fout.”

De 43-jarige Amanda Goff was werkzaam als journaliste toen ze zeven jaar geleden een bijzondere carrièrestap maakte: ze besloot het te gaan proberen als callgirl. “Ik keek geregeld uit mijn raam op kantoor en fantaseerde over een hotelkamer waar ik champagne dronk met een man, die mij ongelooflijk veel geld gaf om bij hem te zijn”, zei ze daar eerder over. Ze besloot een keer tijdens lunch een bordeel te bezoeken. Twee dagen later ging ze zelf aan de slag. “Ik besloot geld te vragen voor iets wat ik al gratis deed.”

De afgelopen jaren groeide de moeder van twee kinderen uit tot de bekendste escorte van Australië. “Mijn uurtarief lag hoger dan dat van de meeste advocaten en ik vloog de hele wereld over in eerste klasse.”

Maar vorig jaar kondigde Samantha X aan te stoppen met haar werkzaamheden vanwege de liefde: Goff kreeg een relatie met de Australische nieuwslezer Ryan Phelan. In oktober gingen de twee echter uit elkaar. De gewezen prostituee zocht andere jobs, “onder meer voor hondenuitlater (maar ik mocht niet eens op gesprek komen)”, liet ze weten op Instagram.

Schaamte

Terugkeren naar het bestaan van lichte zeden wilde ze aanvankelijk niet, uit schaamte. “Ik probeerde mezelf ervan te overtuigen dat Samantha verleden tijd was en dat ik niet terug kon.” Te meer, omdat ze bij haar vertrek duidelijk liet weten nooit meer als escorte aan de slag te gaan. “Dat zou toch ongelooflijk beschamend zijn: ik stopte door de liefde en werd gedumpt. Wat een loser, zou je denken. Fout. Het leven is aan verandering onderhevig, dingen veranderen. Het is een reeks lessen waar je van moet leren.”

Hoe gek het ook voor sommige mensen klinkt, het werk van callgirl is aar Amanda gelukkig van wordt, laat ze nog weten. “De dingen doen die je werkelijk wil doen, in plaats van bezig zijn met wat anderen van mij denken, is de reden voor de glimlach op mijn gezicht.”