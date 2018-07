Zevenjarig meisje zorgt voor genderneutrale verkeersborden in Nieuw-Zeeland

De kleine Zoe Carew verwonderde zich erover dat werken aan de telefoon- en communicatiekabels aangekondigd worden met een verkeersbord met het opschrift “Linemen”.

“Vrouwen kunnen toch ook aan kabels werken”, zo vroeg ze zich hardop af. Op aangeven van haar grootouders kroop ze in de pen en schreef ze een brief aan de verantwoordelijke administratie, het Nieuw-Zeelandse Transportagentschap.

Dat agentschap nam de brief ter harte en gaat alle borden aanpassen. Voortaan worden dergelijke werken aangekondigd met het bord “Line Crew”.

So proud of my 7yo. She recently wrote to the NZTA CE asking that they replace the 'Lineman' sign with something more "correct and fair" bc "women can be line-workers too". The CE agreed and now NZTA is developing a new Line Crew sign. High 5s all round! pic.twitter.com/lam5tciZ2u