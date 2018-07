Scheidsrechtersbaas beoordeelt ingrepen videoref fase per fase: “Ook voor de VAR is dit zeer moeilijk te zien”

Vijf keer kwam de videoref tussen tijdens de eerste speeldag in de Jupiler Pro League. Johan Verbist (Hoofd Arbitrage KBVB) verduidelijkt op de site van de voetbalbond de verschillende VAR-fases. Vooral zijn analyse van de buitenspelfase tijdens Standard - Gent is opvallend.

Standard - AA Gent

Buitenspel Luis Pedro Cavanda (57’): Voor de assistent-scheidsrechter is het onmogelijk te zien of dit buitenspel is. Ook voor de VAR is dit zeer moeilijk te zien vermits zij de lijn die door de TV-productie getrokken wordt, niet hebben. Indien de VAR een vermoeden van buitenspel heeft en de lijn getrokken door de productiemaatschappij als hulpmiddel zou gebruiken kan hij tussenkomen voor buitenspel.

(video vanaf 1:00)

STVV - Cercle Brugge

Strafschopsituatie Yohan Boli (82’): Yohan Boli dringt het strafschopgebied binnen en zoekt dan het duel op met een Cercle-verdediger. Ze maken contact en Boli gaat zeer makkelijk neer. Scheidsrechter fluit geen fout en ook de VAR komt niet tussen. Correcte beslissing.

(video vanaf 2:07)

Lokeren - Genk

Handspel Steve De Ridder (13’): Steve De Ridder speelt duidelijk de bal met de bovenarm in het strafschopgebied. Hier had de VAR altijd moeten tussenkomen.

Club Brugge - Eupen (2x)

Fout Siebe Blondelle op Benoît Poulain (21’): Na het trappen van een hoekschop, probeert Siebe Blondelle Benoît Poulain af te stoppen en slaat hem tegen het hoofd. Correcte VAR-tussenkomst.

Fout Matej Mitrovic op Eric Ocansey (71’): Matej Mitrovic gaat op de voet van Eric Ocansey staan zodat deze ten val komt. Correcte VAR-tussenkomst met een strafschop als gevolg.

KV Oostende - Moeskroen

Fout Christophe Diedhiou op Indy Boonen (93’): Christophe Diedhiou wint een duel in het eigen strafschopgebied en wil uitverdedigen. Indy Boonen komt aangelopen en Christophe Diedhiou geeft hem opzettelijk met de arm een slag in de nek/aangezicht. Correcte VAR-tussenkomst.