Amper volwassen: ISIS toont video van vermeende daders van fietsaanslag in Tadzjikistan

Via de spreekbuis van de terreurgroep Islamitische Staat (ISIS) zijn dinsdag videobeelden opgedoken van de vijf vermoedelijke aanslagplegers op de westerse fietsers in Tadzjikistan. De beelden zijn verspreid via het persbureau van ISIS, Amaq.

Op de videobeelden is te zien dat de vijf jongemannen bij elkaar zitten met een ISIS-vlag op de achtergrond. Twee van hen zouden na de aanslag zijn doodgeschoten door de politie. De drie anderen, Zafarjon Safarov (18), de Asomuddin Majidov (19) en Jafaridin Yusufov (21), zijn nog voortvluchtig. De autoriteiten van Tadzjikistan loven een beloning uit voor de tip die leidt tot hun arrestatie.

Hoeveel tijd er zit tussen de opname en de aanslag van zondag is niet bekend. Maandag eiste ISIS de aanslag al op via Amaq.

Video: Amaq

Vier fietstoeristen gedood

Eerder claimde de regering van Tadzjikistan dat een verboden islamitische partij achter de aanslag zat op een groep fietstoeristen, waarbij vier mensen omkwamen, onder wie een Nederlander. Het ministerie van Binnenlandse Zaken in dat land verklaarde dat op basis van een bekentenis van een verdachte die is aangehouden. Volgens het departement stond de groep die de aanslag pleegde onder leiding van een man die in Iran was getraind.

