Ooit was het de grootste kolonie koningspinguïns ter wereld. Over wat toen gebeurde tasten wetenschappers in het duister

Ooit leefde op het Franse eiland Île aux Cochons in de Indische Oceaan de grootste kolonie koningspinguïns ter wereld. Maar de afgelopen 35 jaar zijn de aantallen met 85 procent gekrompen. De wetenschappelijke wereld staat voor een raadsel.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw kon men nog 500.000 paren zien broeden op het eiland, dat toebehoort aan de Crozeteilanden. Nu zijn dat er nog 60.000, zo melden wetenschappers in het vakblad Antarctic Science op basis van satellietbeelden.

Over de oorzaak van de massale terugval tast men nog in het duister: “De afname is immens en onverwacht”, zo zegt hoofdonderzoeker Henri Weimerskirch van de universiteit van La Rochelle in Frankrijk. “Op een bepaald moment leefden op het eiland een derde van alle koningspinguïns ter wereld.”

De pinguïnpopulatie in 1982 (geel), 2005 (blauw) en 2015 (groen) Foto: Antarctic Science

Er wordt gespeculeerd over de klimaatverandering en een afname van het voedsel, maar Weimerskirch wil ter plaatse gaan om zich van de zaak te vergewissen. De laatste keer dat onderzoekers het, overigens onbewoonde, eiland bezochten, was in 1982. Toen was Weimerskirch ook van de partij.