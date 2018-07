330 miljoen illegale sigaretten gerookt in België in 2017

In 2017 werden in ons land 330 miljoen illegale sigaretten gerookt. Hiermee is de totale illegale sigarettenconsumptie het laatste jaar opnieuw gestegen vergeleken met 300 miljoen of 150.000 fardes in 2016.

De sigaretten stromen ons land voornamelijk binnen via smokkelroutes uit Bulgarije, Algerije, Wit-Rusland en Roemenië. Namaaksigaretten worden daarnaast steeds meer in België of Nederland gemaakt en komen op hun beurt op de zwarte markt terecht in België of andere Europese lidstaten. Door de consumptie van illegale sigaretten liep de Belgische schatkist vorig jaar in totaal minstens 76 miljoen euro mis. Dat blijkt uit een rapport van KPMG.