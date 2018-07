Wild gerucht over toekomst Henry: “Ik heb met zijn manager onderhandeld”, beweert voormalig Club-doelman

Thierry Henry was tijdens het WK nog assistent bij de Rode Duivels maar aast op een job als hoofdcoach. Hij werd even gelinkt aan Aston Villa, maar greep naast die positie. Nu duiken er geruchten op over een mogelijke job als bondscoach van Egypte.

Het is Nader El-Sayed die het nieuwtje de wereld instuurde tijdens een interview met een Egyptisch radiostation. El Sayed zal u misschien kennen van bij Club Brugge, waar de Egyptenaar actief was als doelman tussen 1998 en 2000, en is nu actief als spelersmakelaar en eigenaar van een bedrijf in de sportmarketing.

“Ik heb een vergadering gehad met de manager van Henry in Londen”, beweert El-Sayed over de zoektocht naar een opvolger voor Hector Cuper. “Hazem Emam, lid van de raad van bestuur van de voetbalbond, was daarbij present. Henry wacht nu op het project van de bond voor het nationale team alvorens te beslissen over het aanbod. Daarnaast is er natuurlijk nog het financiële aspect.”

Henry zou Kolo Touré willen als zijn assistent. Ook de Mexicaan Javier Aguirre is een van de kandidaten waar El-Sayed een zegje over heeft. “De bond heeft mij niet gecontacteerd voor hem”, zegt hij.