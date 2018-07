Bijna 500 moeders zijn ingeschreven als ‘Borstfigurant’

Sinds Kind en Gezin gestart is met de campagne rond ‘Borstfiguranten’ hebben zich 497 moeders ingeschreven. Dat blijkt uit cijfers die Kind en Gezin heeft bekendgemaakt aan de vooravond van de Internationale week van de Borstvoeding die loopt van 1 tot 7 augustus.

Het is een nagel waar Kind en Gezin al langer op klopt. Borstvoeding geven is de normaalste zaak van de wereld en moet ook op openbare plekken ‘gewoon’ worden of blijven. Om borstvoeding verder te normaliseren lanceerde Kind en Gezin in oktober 2017 de campagne ‘Borstfiguranten’. Bedoeling is borstvoedende vrouwen in te zetten als figurant in films en series. Op die manier moet het beeld van borstvoedende vrouwen, ook in de publieke ruimte, normaler worden.

Tien maanden na de lancering telt de databank voor producers en castingverantwoordelijken volgens Kind en Gezin 497 moeders die zich hebben inschreven als Borstfigurant. Intussen waren er ook al Borstfiguranten te zien in twee televisieseries, met name ‘De zonen van Van As’ en ‘Familie’. In september komt er ook een Borstfigurant in ‘de Buurtpolitie’.

“Daar zijn we heel blij mee”, zegt Nele Wouters, woordvoerder van Kind en Gezin. “In deze Internationale week van Borstvoeding willen we hier opnieuw aandacht voor vragen. We dromen van veel meer Borstfiguranten in series, magazines, reclamespots, video’s, films, praatprogramma’s,...”.

In Vlaanderen krijgen bijna 8 op de 10 baby’s bij de geboorte borstvoeding. Meer informatie over borstvoeding is terug te vinden op www.kindengezin.be/voeding-en-beweging/borstvoeding en meer informatie over de campagne rond Borstfiguranten staat op www.borstfiguranten.be.