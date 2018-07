De dag van de waarheid: Elon Musk staat voor zijn grootste uitdaging ooit

Elon Musk staat voor de dag van de waarheid. De flamboyante Tesla-baas moet woensdag zijn investeerders uitleggen wat in het recente verleden allemaal is misgelopen en hoe hij dat gaat bijsturen. Maar de Amerikaan met Zuid-Afrikaanse roots heeft lak aan iedereen die hem in vraag durft te stellen. En zegt dat ook hardop. In het verleden namen de geldschieters zijn rotkarakter er maar bij. Maar nu de beloofde grote elektrische revolutie wel erg lang op zich laat wachten, zijn ze dat niet meer van plan.