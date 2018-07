COLUMN. “We ergeren ons mateloos aan ‘Phubbing’, want het leidt tot eenzaamheid”

Blijkbaar hebben steeds minder mensen aandacht voor elkaar. Dat is de schuld van hun verdraaide smartphoneverslaving. ‘Phubbing’ heet het – een samentreksel van het Engelse ‘phone’ en ‘snubbing’ – als je anderen negeert door de sociale media uit te pluizen op je schermpje. Onderzoek wijst uit dat 6 op 10 Belgen zich er mateloos aan ergert als hun partner het doet. Van vrienden vinden we het nóg erger: dan doe je moeite om met iemand af te spreken, scrolt hij of zij ginnegappend door Twitter. En zelfs al beweert je gezelschap onderwijl te luisteren: volgens experts wordt hun aandacht sowieso oppervlakkig.