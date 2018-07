Drie dochters vermoorden samen hun vader, na jaren van misbruik

Maandagmorgen was het plots genoeg. Genoeg misbruikt, genoeg vernederd, genoeg bang gemaakt. Drie zussen hadden het gehad met hun tirannieke vader. Eén spoot pepperspray in zijn gezicht, een ander sloeg hem het hoofd in, de jongste stak hem neer. Hij strompelde nog naar buiten maar stierf in de gang van het appartement.

Fotomodellen. Zo zien de drie zussen er nog het meest uit, op hun Facebook-profiel. Kristina (19), Angelina (18) en Maria (17) hebben alle drie even lang, glimmend zwart haar, rood aangezette lippen en dezelfde zelfzekere wie-doet-me-wat?-blik.

Mikhail Khatchaturyan.

Maar het is slechts schijn. In werkelijkheid leidden de meisjes een klein, bang leventje. Alle drie even diep onder de knoet van hun gewelddadige vader Mikhail Khatchaturyan, een Russische maffiabaas, gespecialiseerd in (ahum) religieuze kunst. Het geweld is zes jaar geleden begonnen, toen hun moeder wegging omdat ze niet langer de dagelijkse slagen en vernederingen verdroeg. Ze mocht gaan, maar de dochters zouden bij hem in Moskou blijven. Die dag begon hun hel.

Hondenhaar eten

Mikhail Khachaturyan had voor zijn dochters een werklijst opgesteld. Op maandag moest heel het appartement worden gepoetst. Dan kwam hij thuis en trok op inspectieronde. Vond hij nog ergens hondenhaar - er liepen drie bouviers rond - dan dwong hij de dochters het haar samen te schrapen en voor zijn ogen op te eten.

Niemand doet dat? Toch wel. Khachaturyan had de kinderen al heel vroeg doodsbang voor hem gemaakt. Een buurvrouw vertelde de politie deze week hoe de vader zijn dochters toen ze nog kind waren meenam naar het bos en daar dreigde hen voor elkaars ogen te vermoorden. “Sindsdien waren ze de meest gedweeë lammetjes.”

Zelfmoord

Het strenge huisregime, dat konden de dochters nog mee overleven. Maar niet met het seksueel misbruik. Vanaf hun puberteit werden de meisjes door hun vader misbruikt. Wanneer de oudste zus Kristina haar jongste zusje Maria uit de klauwen van haar vader trachtte te houden, zette de vader haar een pistool tegen haar hoofd en trok zo een selfie. Gisteren vond de politie in het appartement inslagen van kogels uit het pistool van de selfies.

De jongste zus kon de vernedering niet meer aan en ondernam vorig jaar een zelfmoordpoging. Ze dronk een fles reinigingsproduct leeg op school. De leraren vonden haar bewusteloos in de toiletten. Snelle medische interventie kon het meisje redden.

Van school

Mikhail Khachaturyan nam daarop een ingrijpende beslissing: hij haalde zijn dochters alle drie van school af. Voortaan bleven ze maar thuis, zo had hij hen constant tot zijn beschikking. Toen hij een keer een jongen thuis aantrof, schopte hij hem letterlijk buiten en krijste: “Weg! Verkrachter! Jij had seks met mijn drie dochters! Als je nog eenmaal terugkeert, vermoord ik jou!”

Daarop ranselde de vader zijn dochters af. De volgende drie weken moesten ze constant kleren met lange mouwen dragen, zodat niemand de blauwe plekken op hun armen zag.

Maandag is het weer tot een geweldsexplosie gekomen. Mikhail Khachaturyan stond briesend voor zijn dochters. Met een mes in zijn hand. Hij zou hen vermoorden. Maar de meisjes waren voorbereid. Ze spoten pepperspray in zijn ogen, sloegen hem met een hamer neer en staken meer dan tien keer een mes in hem. De vader kon nog het appartement uit strompelen maar stierf aan de lift.

De drie zussen hebben alles meteen aan de politie opgebiecht. Ze riskeren tot 15 jaar cel.