Veertiger en hond gewond bij steekpartij in Oudergem, 26-jarige en 15-jarige opgepakt

Oudergem -

In de Brusselse gemeente Oudergem is maandagavond een 48-jarige man zwaargewond geraakt bij een steekpartij. De man kreeg messteken in de borst en de rug maar verkeert niet in levensgevaar. De dader, een 26-jarige man, kon opgepakt worden. Bij dezelfde vechtpartij liep ook een hond steekwonden op en de dader van die steken, een 15-jarige jongeman, kon eveneens opgepakt worden. Dat meldt RTL en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.