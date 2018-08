Opvallende samenwerking door droogte: afvalwater bier gebruikt voor Leuvense bomen

Leuven - De aanhoudende droogte heeft geleid tot een nieuwe samenwerking tussen het Leuvense stadsbestuur en biergigant AB InBev. De Leuvense groendienst gaat een deel van het afvalwater van AB InBev gebruiken om jonge bomen, bloembakken en de Kruidtuin te gieten.

De aanhoudende droogte weegt zwaar op het Leuvense straatbeeld. Het gras is overal al bruin, maar nu zijn ook op veel plaatsen bomen en planten aan het verdorren. De groendienst zet alle middelen in om dagelijks de honderden bomen die de laatste drie jaar geplant werden - onder andere langs de Leuvense vesten - te bewateren. En ook de kostbare collectie in de kruidtuin en de vele bloembakken worden regelmatig gegoten. Tot vorige week werd er daarvoor zo'n 120.000 liter water per week opgepompt uit de Vaart.

Strijd aan het verliezen

“Maar gezien de aanhoudende droogte verwachten we dat ook dat tijdelijk verboden zal worden”, zegt schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani (SP.A). “En dat zou dramatisch zijn voor het jonge en nieuw aangeplante groen in de stad. Die moeten we echt wel kunnen blijven sproeien.” De groendienst ziet naar eigen zeggen nu al dat sommige jonge planten de strijd tegen de droogte aan het verliezen zijn.

Een oplossing lag niet meteen voor de hand, tot brouwerij AB InBev enkele dagen geleden voorstelde om het gezuiverde afvalwater te gebruiken. “Wij pompen constant grondwater op uit diepe putten rond de brouwerij, dat we gebruiken voor het brouwen van het bier. Het afvalwater wordt nadien door ons gezuiverd en in de Dijle geloosd. De kwaliteit van dat water voldoet aan alle normen en is zelfs beter dan het Dijlewater zelf. We lozen zo ongeveer 5 miljoen liter per week in de Dijle. Dat water kan evengoed door de groendienst gebruikt worden, zo vloeit het ook terug de natuur in”, zegt Jan Heyrman, brouwerijmanager van AB InBev.

100.000 liter

En dus trekken de tractoren van de groendienst nu constant naar het terrein van AB InBev om er water op te pompen. In totaal tot 100.000 liter per week. Met het water dat ze bij de brouwer gaan oppompen, kan de groendienst zo'n 500 bomen gieten, en ook de bloembakken en de Kruidtuin. “Dit is voor ons een geweldige oplossing, want zo zijn we zeker dat we altijd water zullen hebben”, zegt Bruno Dewelde, directeur openbaar domein van stad Leuven. “We zijn blij dat we hier ons steentje kunnen bijdragen. Zoals onze slogan zegt: ‘Samen voor een betere wereld'”, aldus Heyrman.

Droogteplan

De stadsdiensten hebben door deze aanhoudende droogte ook de noodzaak gezien van een droogteplan voor stad Leuven. “Dankzij de vele investeringen de laatste jaren in bufferbekkens en dergelijke, zijn we klaar voor overstromingen”, zegt burgemeester Louis Tobback (SP.A). “Maar een noodplan voor extreme droogte, hadden we nog niet. Zomers als deze zullen in de toekomst geen uitzondering zijn, dus we moeten daar werk van maken. Daarom zal er met alle betrokken partijen samen gezeten worden en werk gemaakt worden van een droogteplan. In samenwerking met onder andere de provincie, De Watergroep, Aquafin en de vele bedrijven op ons grondgebied, willen we zorgen dat we een droogte van anderhalve maand kunnen overbruggen, moest die zich voordoen.”

