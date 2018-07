Spanje en Portugal kreunen pas echt onder de hitte: mogelijk tot 50 graden

Het is een warme zomer in ons land. Zeer warm. En toch lijken de temperaturen hier best mee te vallen in vergelijking met wat Spanje en Portugal eind deze week te verduren zullen krijgen. Daar is een periode van extreme hitte op komst, met één weermodel dat zelfs tot 50 graden voorspelt.

Wie binnenkort een reisje naar het zuidwesten van Europa op de agenda heeft staan, bereidt zich maar beter goed voor. De temperaturen gaan er immers extreem de hoogte in.

“Eén Amerikaans weermodel duidt momenteel voor komende zaterdag 50 graden aan in het zuidwesten van Portugal”, zegt weerman David Dehenauw. “De andere weermodellen hebben het over temperaturen tussen 45 en 50 graden. We kunnen dus met zekerheid zeggen dat het er extreem warm wordt.”

Mensen die vandaag vertrekken naar het ZW van Europa. Er wordt een 'gevaarlijke' setting in stelling gebracht! Op 1.5 km nemen de temperaturen toe tot 30-35°C. Dat resulteert aan de grond in maxima tussen 45 en 50°C voor #Portugal en het ZW van #Spanje! #hitte! pic.twitter.com/30MSNU6x7N — NoodweerBenelux (@NoodweerBe) 31 juli 2018

Extreem inderdaad, want gemiddeld is het er zo’n 10 à 15 graden minder warm tijdens de zomermaanden. “De temperaturen zullen er dus zeker een pak hoger liggen dan normaal”, aldus Dehenauw. “Of het effectief 50 graden zal zijn, valt te betwijfelen. Maar het zal zeker 45 graden of meer zijn.”

Ook bij ons nog een hittegolf

Ook bij ons is de kans op een nieuwe hittegolf groot. Verandering in het warme weerpatroon zit er nog niet meteen aan te komen.

“Ook de komende veertien dagen zal het warmer, zonniger en droger zijn dan normaal”, klinkt het. “De temperaturen zullen schommelen tussen 25 en 30 graden. Soms kunnen daar ook uitschieters van 32 à 33 graden bij zitten.”