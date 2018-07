VIDEO. Buurt in Denderleeuw gaat gebukt onder overlast van hangjongeren: "Ze bedreigen mijn kinderen!"

Denderleeuw - De bewoners van de sociale woonwijk Hemelrijk voelen zich niet meer veilig. In de buurt is er veel overlast. Jongeren troepen er samen om drugs te gebruiken. Ze maken lawaai, vernielen eigendommen en ze laten veel afval achter. De situatie loopt zodanig uit de hand, dat 30 buren een petitie hebben ondertekend om de schrijnende situatie aan te klagen. Die petitie is ondertussen overhandigd aan de sociale huisvestingsmaatschappij, maar er is nog niks veranderd.

Burgemeester Jo Fonck is op de hoogte van de problemen. Hij kwam al drie keer zelf ter plaatse, en wil nu samen met de buurtbewoners naar een oplossing zoeken.