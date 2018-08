Pussy Riot-streakers van WK-finale alweer in de cel

De vier Pussy Riot-activisten die in politie-uniformen het veld opliepen tijdens finale van het WK voetbal zijn meteen na hun vrijlating opnieuw opgepakt. Maandag mochten ze de gevangenis in Moskou na vijftien dagen verlaten, maar ze werden vervolgens dus opnieuw gearresteerd. De reden is nog onduidelijk, maar de groep zelf zegt dat ze beschuldigd worden van het organiseren van publieke evenementen zonder toestemming. Tenzij het natuurlijk een grap van collega-leden van Pussy Riot was – ze hebben daar namelijk nog wat politie-uniformen op overschot.