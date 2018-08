Pogba showt zijn Argentijns shirt

Paul Pogba vertoefde de voorbije week in Los Angeles en – opvallend – de Fransman liep er rond in een shirt van... Argentinië. Daar bewaart hij natuurlijk goeie herinneringen aan, want Les Bleus schakelden de Argentijnen uit op weg naar WK-winst. Het kleinood is overigens van zijn ex-Juventus-ploegmaat Paulo Dybala, die in de bewuste match niet eens in actie kwam. Nu, allemaal erg leuk, maar Pogba in een shirt van de Rode Duivels hoeven we echt niet te zien. Wij rekenen er op dat Marou­ane Fellaini, die met Pogba op vakantie is, daar wel een stokje voor steekt.