Parket onderzoekt verdrinking van 71-jarige vrouw in Ternat

Sint-Katherina-Lombeek / Ternat - Het parket Halle-Vilvoorde heeft een onderzoek ingesteld naar het overlijden van een 71-jarige vrouw in Ternat, zondagavond. De vrouw was dood aangetroffen in haar zwembad en bleek verdronken, maar de oorzaak van die verdrinking is nog niet duidelijk. Dat meldt Ringtv en het nieuws wordt bevestigd door het parket Halle-Vilvoorde. Er waren geen tekenen van geweld, aldus nog het parket.

Het waren buren van de vrouw die zondagavond de akelige ontdekking deden, toen ze poolshoogte gingen nemen, omdat de honden van de vrouw maar bleven blaffen. De hulpdiensten en een MUG-team kwamen nog ter plaatse, maar hulp kon niet meer baten. Volgens het parket is de vrouw verdronken, maar is er verder nog niet veel duidelijk over de omstandigheden waarin ze gestorven is.

“De wetsdokter kan voorlopig de oorzaak van haar verdrinking niet bepalen, er wordt verder onderzoek gedaan”, zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre. “Sporen van geweld waren er alvast niet.”