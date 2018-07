“Vorige zaterdag voor het eerst piek van 45 procent zonne- en windenergie”

Vorige zaterdagnamiddag 28 juli om 15 uur 28 was 45 procent van de elektriciteitsbelasting in ons land afkomstig van zonne- en windenergie. “Dat is een record”, aldus Marleen Van Hecke, woordvoerster van Elia, de transmissienetbeheerder van het Belgische hoogspanningsnet.