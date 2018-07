Motorrijder komt om het leven bij frontale aanrijding in Hoeilaart

Hoeilaart - Bij een ongeval op het op- en afrittencomplex in Groenendaal is dinsdagvoormiddag een motorrijder om het leven gekomen. Dat gebeurde op de afslag richting Watermaal-Bosvoorde. Een bestelwagen kwam frontaal in aanrijding met de motorrijder. Die botste daardoor tegen een verlichtingspaal en werd van de motor gekatapulteerd. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Hoe het ongeval juist kon gebeuren, was dinsdag niet helemaal duidelijk. Er zou ook nog een personenwagen betrokken zijn geweest bij het ongeval. “We hebben een verkeersdeskundige aangesteld die ter plaatse is gegaan om na te gaan wat er precies gebeurd is. Voorlopig is daarover echter nog geen duidelijkheid”, zei Carol Vercarre, woordvoerder van het parket Halle-Vilvoorde dinsdagavond. Door het onderzoek was er urenlang hinder, al bleef het kruispunt wel bereikbaar.