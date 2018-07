Overheid waarschuwt voor valse e-mails in naam van … overheid

De overheid waarschuwt voor valse e-mails die gestuurd lijken te zijn door de Belgische federale overheid zelf. Al gaat het, ondanks de herkenbare visuele kenmerken van de website www.belgium.be, wel degelijk om phishing e-mails van cybercriminelen. De bedoeling? Uw persoonlijke gegevens bemachtigen om geld af te troggelen.

Cybercriminaliteit is al enkele jaren aan een opmars bezig. Het zogenaamde phishing is slechts een van die manieren om onwetende surfers op virtuele wijze te bestelen, maar wel een van de meest gebruikte. Valse mails, websites of berichten die erg moeilijk te onderscheiden zijn van de echte versies, worden gebruikt om persoonlijke gegevens te ontfutselen. Die gegevens kunnen vervolgens gebruikt worden om geld af te troggelen.

Ook in ons land is het niet de eerste keer dat frauduleuze mails de ronde doen. De overheid waarschuwt momenteel voor een mail die gestuurd lijkt door de Belgische federale overheid zelf, vaak met visuele kenmerken van de portaalsite www.belgium.be of my.belgium.be. Volgens de e-mails heeft de geadresseerde recht op een belastingteruggave of moet die zelf een betaling doen. Daartoe vraagt men om vertrouwelijke gegevens in te vullen via een formulier. Maar laat u niet misleiden, klinkt het bij de overheid. Het gaat wel degelijk om phishing e-mails van internetcriminelen die als enig doel hebben om op te lichten. Het advies: klik nooit op links of afbeeldingen in de e-mails en open zeker ook geen bijlagen.

Valse e-mails in naam van de Belgische federale overheid in omloop. Oplichters willen jou doen geloven dat je recht hebt op een belastingteruggave of een betaling moet doen. Laat je niet misleiden! Verwijder de mail meteen. #Phishing https://t.co/YUQ7Hu58w3 pic.twitter.com/PCNgDimhyM — Politie WaNo (@PolitieWaNo) July 31, 2018

Nog stapje verder

Enkele maanden geleden kwam een heel soort ander bericht menig mailbox binnen: een oplichter beweert daarin dat hij een video heeft van zijn slachtoffer die zichzelf aan het bevredigen is. “Met één druk op de knop kan ik deze video doorsturen naar alle contactpersonen van je e-mail en sociale media”, zo leest de mail. Als het slachtoffer dat wil voorkomen, moet hij of zij 500 euro overmaken, aldus de oplichter, die er nog aan toevoegt “dat aangifte doen geen zin heeft”.

Om de mail nog geloofwaardiger te maken, gaven de cybercriminelen hun bericht een persoonlijke aanspreking mee. “Terwijl er enkele maanden geleden nog sprake was van eenzelfde standaardmail naar duizenden geadresseerden, beginnen de hackers hun mail nu met een persoonlijke aanspreking. Dat doen ze op basis van je mailadres”, zegt computerbeveiligingsexpert Nico Cool. “Maar het meest frappante is ongetwijfeld dat de hackers ook een wachtwoord vermelden dat je ofwel vroeger hebt gebruikt, ofwel nog steeds gebruikt. Dat maakt de mail plots tien keer meer geloofwaardig”, zegt Cool.

Wie dergelijke mail krijgt, kan contact opnemen met de overheid via verdacht@safeonweb.be.