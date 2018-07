Vrijgelaten verdachte van verkrachtingen duikt op bij ex, is weer aangehouden

Buizingen / Halle - Kenny D., de man die verdacht wordt van verschillende zedenfeiten en midden juli was vrijgelaten omdat zijn proces herhaaldelijk moest uitgesteld worden, is opnieuw opgepakt. Dat bevestigt het parket Halle-Vilvoorde. De man werd donderdagnacht opgepakt nadat hij was opgedoken aan de woning van zijn ex-partner, tevens een van zijn beweerde slachtoffers. Of de man opnieuw onder aanhoudingsbevel is geplaatst, is nog niet duidelijk.

Kenny D. uit Halle wordt verdacht van verschillende zedenfeiten. Tussen 21 augustus 2016 en 28 augustus 2017 zou hij zijn toenmalige vriendin herhaaldelijk misbruikt hebben. Een tweede vrouw zou op 27 augustus 2017 na een avondje stappen in Halle op weg naar huis door D. verkracht zijn. In afwachting van zijn proces werd D. opgesloten in de gevangenis van Vorst maar dat proces werd herhaaldelijk uitgesteld.

De eerste maal gebeurde dat omdat zijn nieuwe advocaat tijd vroeg en kreeg om het dossier voor te bereiden. Het proces zou dan plaatsvinden op 4 juli, maar toen kon D. niet naar de rechtbank overgebracht worden door de cipiersstaking, en werd de zaak uitgesteld naar 11 juli. Die dag leidde een staking bij de NMBS ertoe dat er zowel in de gevangenis als in het gerechtsgebouw te weinig personeel was.

De rechtbank stelde de zaak vervolgens uit naar 9 november en liet D. op verzoek van zijn advocaat vrij onder voorwaarden. Een van die voorwaarden was dat hij geen contact mocht hebben met zijn beweerde slachtoffers, maar afgelopen donderdagnacht dook de man samen met een vriend op aan de woning van zijn ex-vriendin. Die verwittigde de politie, die de man opnieuw inrekende.

“Het parket heeft vrijdag de voorzitter van de rechtbank gevorderd om Kenny D. opnieuw onder aanhoudingsbevel te plaatsen aangezien hij de voorwaarden voor zijn vrijlating niet bleek te respecteren”, zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre. “Het is nog niet duidelijk of hij intussen effectief onder aanhoudingsbevel is geplaatst.”