Zijn transfer zit muurvast maar Toby Alderweireld beult zich nu al af voor nieuw seizoen

Toby Alderweireld is vooralsnog een speler van Totenham Hotspur. De Rode Duivel speelt nochtans al maanden een hoofdrol in de transfercarrousel: de verdediger weigerde zijn contract te verlengen en werd meteen gelinkt aan Manchester United. Maar mede door de vraagprijs (naar verluidt 60 miljoen euro!) zit die transfer voorlopig muurvast. Ondanks die onzekerheid beult hij zich nu al af voor het nieuwe seizoen, waar dat ook zal beginnen...

Toby Alderweireld vertoeft momenteel nog in Antwerpen en zette een indrukwekkend filmpje van bij Move to Cure van kinesist Lieven Maesschalck.

Getting ready for the new season pic.twitter.com/P9AUoGD9KB