Christophe Diedhiou (Moeskroen) blijft vier speeldagen geschorst

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft verdediger Christophe Diedhiou dinsdag een schorsing van vier speeldagen en een boete van 4.000 euro opgelegd. Maandag had het Bondsparket dezelfde strafmaat voorgesteld, maar zijn club Moeskroen stemde er niet mee in.

Tenzij de Henegouwers in beroep gaan tegen de sanctie, kunnen ze niet op Diedhiou rekenen in de thuiswedstrijden tegen Club Brugge (5 augustus), Antwerp (11 augustus) en Eupen (25 augustus) en de verplaatsing naar Anderlecht (17 augustus).

De 30-jarige Senegalees houdt de zware sanctie over aan zijn rode kaart van afgelopen weekend op de eerste speeldag in de Jupiler Pro League. De verdediger van Moeskroen pakte zaterdag op het veld van Oostende (2-1) uit met een slag in het gezicht van Indy Boonen. Scheidsrechter Wesley Alen toonde Diedhiou eerst de gele kaart, maar veranderde de kleur na tussenkomst van de videoref in rood.

Diedhiou liet zich ter zitting van de Geschillencommissie bijstaan door de gereputeerde advocaat Laurent Denis. Die beweerde dat zijn cliënt het leer wilde afschermen en daarom zijn lichaam zette. Diedhiou ontkende de slag op zich niet, maar de verdediger wilde naar eigen zeggen anticiperen op een charge van Boonen.

“De tv-beelden bewijzen echter het tegendeel”, aldus de Geschillencommissie. “Diedhiou slaat met zijn rechterarm vrijwillig op de schouder en de kaak van Boonen op een moment dat er tussen beide spelers nog geen enkel fysiek contact was geweest. Meer nog: het is Diedhiou die heel duidelijk de fysieke benadering tot Boonen zoekt door een stap in zijn richting te zetten. Gezien de beweging en de intensiteit die ermee gepaard ging, is de rode kaart meer dan gerechtvaardigd. Vorig jaar kreeg hij voor gelijkaardige feiten een schorsing. Daar heeft Diedhiou duidelijk geen lessen uit getrokken”, sloot de commissie zijn pleidooi af.

Vorig seizoen sloeg de Senegalese verdediger op speeldag 7 in het gezicht van Julie De Sart (Zulte Waregem). Dat leverde hem twee speeldagen schorsing en een boete van 600 euro op.

Dit jaar zijn de sancties na rode kaarten sowieso een pak strenger. Het aantal schorsingsdagen en de boetes zoals opgenomen in de indicatieve tabel voor het komende seizoen zijn veel hoger. Voor een slag in het gezicht kunnen de straffen oplopen tot acht speeldagen schorsing.