Politieke campagnes ontdekt op Facebook en Instagram om Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden

Tientallen accounts op Facebook en Instagram trachten de Amerikaanse midterms, de tussentijdse verkiezingen van aanstaande november, te beïnvloeden. Dat meldt de New York Times. Facebook ontdekte de gecoördineerde politieke campagne zelf op haar sociale media platformen. Zonder meer duidelijkheid te verschaffen over de precieze identiteit, liet het bedrijf al weten dat ze de betrokken accounts gesloten hebben. Een onderzoek is gestart.

Facebook maakte dinsdag zelf een statement waarin ze bekendmaakten dat de sociale media platformen van het bedrijf wel degelijk gebruikt werden om de zogenaamde midterms in Amerika te beïnvloeden. Vorige week zouden al acht pagina’s en zeventien accounts geïdentificeerd zijn die zich via Facebook bezighouden met dergelijke politieke activiteiten. Ook op Instagram werden zeven accounts geteld.

Onderzoek loopt

Facebook heeft deze week in een reeks briefings in het Congres volksvertegenwoordigers op de hoogte gebracht van de ontdekte beïnvloedingscampagne, zo schreef New York Times. Er zou ook worden samengewerkt met de FBI om de activiteiten te onderzoeken.

Daarop maakte de socialenetwerksite zelf een statement via hun blog: “We bevinden ons nog altijd in een erg vroege fase van ons onderzoek”, klinkt het. “We beschikken nog niet over alle feiten en weten niet wie hier achter zou kunnen zitten.”

Inmenging Rusland?

Of Rusland deze keer iets te maken heeft met inmenging bij de komende tussentijdse Amerikaanse Congresverkiezingen? “Het is duidelijk dat wie die deze accounts heeft opgezet, er meer voor over had om onbekend te blijven dan het Internet Research Agency in Rusland voordien.” De accounts kunnen dus niet zomaar aan Rusland worden toegeschreven.”

Valse profielen

In totaal waren er 290.000 accounts die een of meerdere van deze valse profielen volgde. De betrokken accounts werden gecreëerd tussen maart 2017 en mei 2018, en waren goed voor meer dan 9.500 posts. De sociaalnetwerksite benadrukt dat al die profielen intussen verwijderd zijn.

Vooral de Facebookpagina’s “Aztlan Warriors”, “Black Elevation”, “Mindful Being”, en “Resisters” droegen bij tot dat hoge aantal. De andere vervalste Facebookpagina’s hadden vaak niet meer dan tien volgers. De accounts op Instagram hadden zelfs geen enkele volger.