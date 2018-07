Trump lanceert ongeziene aanval op (schatrijke) Republikeinse donoren: “Ik heb hun geld of slechte ideeën niet nodig”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een ongeziene aanval gelanceerd op de gebroeders Koch, twee megadonoren van de Republikeinse partij die het niet eens zijn met de protectionistische koers die wordt uitgezet door Trump.

“De globalistische gebroeders Koch, die een complete grap zijn geworden in echte Republikeinse middens, zijn tegen Sterke Grenzen en Krachtige Handel”, schreef Trump dinsdagochtend op Twitter. “Ik heb nooit om hun steun gevraagd, omdat ik hun geld of slechte ideeën niet nodig heb. Zij houden wel van mijn plannen om te snoeien in belastingen en regulaties, mijn keuzes voor rechters en meer. Ik maakte hen rijker. Hun netwerk is zeer overschat, ik heb hen op elk moment geklopt. Zij willen hun bedrijven buiten de VS beschermen tegen belastingen, ik ben voor Amerika Eerst & de Amerikaanse Arbeider - een marionet van niemand. Twee aardige kerels met slechte ideeën. Make America Great Again!”

The globalist Koch Brothers, who have become a total joke in real Republican circles, are against Strong Borders and Powerful Trade. I never sought their support because I don’t need their money or bad ideas. They love my Tax & Regulation Cuts, Judicial picks & more. I made..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 juli 2018

....them richer. Their network is highly overrated, I have beaten them at every turn. They want to protect their companies outside the U.S. from being taxed, I’m for America First & the American Worker - a puppet for no one. Two nice guys with bad ideas. Make America Great Again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 juli 2018

De uithaal van Trump kwam er nadat de gebroeders Koch beslisten om Kevin Cramer, een Republikeinse Senaatskandidaat uit de staat North Dakota, niet te helpen bij zijn verkiezingscampagne, omdat de man in kwestie het beleid van Trump over handelstarieven niet in vraag wilde stellen.

“Aan wie in onze weg staat: we zullen ons niet inhouden”

Die beslissing van de Kochs werd door experts ook beschouwd als een waarschuwing aan andere verkiezingskandidaten die niet in wilden gaan tegen het protectionistische beleid van Trump. Zo zei Tim Phillips, voorzitter van Americans For Prosperity, de politieke arm van de Kochs, op een bijeenkomst voor enkele honderden donoren: “Aan wie in onze weg staat: we zullen ons niet inhouden, maakt niet uit tot welke partij je behoort.”

Nu Trump terugslaat, lijkt de breuk tussen zijn regering en het netwerk van de conservatieve miljardairs compleet. De Kochs weigerden Trump in 2016 te steunen in zijn presidentscampagne, maar na zijn onverwachte overwinning nam Trump wel zo ongeveer de hele Republikeinse Partij over. Zo brak hij met Republikeinse mantra’s over overheidsuitgaven, vrije handel en buitenlands beleid. Tot grote onvrede van de Kochs en hun achterban.