Mirakel na bosbranden in Griekenland: hond overleeft door zich in oven te verstoppen

Na de desastreuze bosbranden in Griekenland, waarbij zeker tachtig mensen om het leven kwamen, hebben reddingswerkers een levende hond gevonden in een volledig verwoest gebied. Het dier had zich al die tijd schuilgehouden in een oven van een huis.

Artemis Kyriakopoulou vond de hond donderdag tijdens reddingswerken. Om te ontsnappen aan de verwoestende vlammen had het dier zich verstopt in een buitenoven van het huis van zijn eigenaars in het kustdorpje Mati, nabij Athene.

“We hebben deze hond gevonden in een oven van een afgebrand huis”, klinkt het op Facebook. “De hond was verbrand, gewond, hongerig en bang. Maar we zijn erin geslaagd om hem en zijn broertje in veiligheid te brengen. Beide dieren zijn nu bij een dierenarts.”

De tweede hond, die niet te zien is in de video, verkeerde in betere gezondheid. Hij stond geduldig te wachten op zijn baasjes aan de ingang van zijn voormalige thuis. “Help ons alsjeblieft om de eigenaars te vinden, als ze nog in leven zijn”, klinkt het nog.

Meer dan tachtig doden

Intussen is het dodentol van de bosbranden in Griekenland opgelopen tot meer dan tachtig. Nog eens honderden mensen raakten gewond.

De branden hebben niet alleen bossen, maar ook honderden woningen en auto’s verwoest.