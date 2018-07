Nederlandse moeder en zoontje doodgeschoten in appartement New York

Een Nederlandse vrouw (47) en haar zoontje (6) zijn om het leven gekomen in hun eigen appartement in New York. Volgens Amerikaanse media werden ze neergeschoten door de vader van het jongetje na een vechtscheiding. De man zou ook zijn huidige partner en vervolgens zich zelf van het leven beroofd hebben.

De Nederlandse vrouw en haar zoontje woonden en leefden in Nederland, maar waren op bezoek in de VS zodat het kind zijn vader, de 39-jarige James Shields, twee maanden kon zien tijdens de zomervakantie. Volgens de New York Post zijn beiden maandagavond door Shields neergeschoten en ter plaatste overleden.

Vechtscheiding

Nog volgens de Amerikaanse krant zou de vader van het kind, die 39 jaar oud was, een briefje hebben achtergelaten waarin hij zegt dat “zijn leven perfect was, maar nu geruïneerd is”. Ook zou hij via internet geld hebben willen inzamelen via GoFundMe, met de titel ’Child Kidnapping’. Hij schreef erbij dat de vechtscheiding hem wanhopig maakte en van rechtszaal tot rechtszaal sleepte.

Slachtofferhulp

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland heeft de familie van de vrouw op de hoogte gebracht van het drama. De nabestaanden krijgen bijstand van het ministerie in Den Haag en van het consulaat in New York.

De New York Post zou ook met de vader van Shields gesproken hebben bij de deur van het appartement. Volgens hem wilde de moeder haar zoontje volgende week weer mee terugnemen naar Nederland en zette dat kwaad bloed bij zijn zoon.

Amerikaanse media berichten massaal over het incident:

Video: NBC New York

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.