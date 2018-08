Frutos praat voor het eerst sinds vertrek bij Anderlecht: “Geen spijt dat ik geen assistent werd van Hein”

Het nieuwe Anderlecht is dat van Marc Coucke en Hein Vanhaezebrouck. Het oude Anderlecht is dat van Herman Van Holsbeeck en René Weiler. Velen vergeten dat Nicolas Frutos (37) vorig seizoen ook vier wedstrijden interim-coach was bij het zwalpende RSCA. De Argentijn werkt nu in Paraguay en blikt in La Dernière Heure voor het eerst terug op die bewogen periode van 10 maanden geleden.